أعلن الدكتور خالد عناني وزير الآثار أنه سيتم إنشاء متحف بحديقة الخالدين بشبين الكوم ليضم جميع الآثار التي تم إكتشافها داخل المناطق الأثرية بمحافظة المنوفية وذلك بالتنسيق مع المحافظة.

جاء ذلك خلال تصريحات الوزيرالدكتور خالد عناني علي هامش زيارته لمحافظة المنوفية ، اليوم الخميس، لتفقد عدد من المواقع الأثرية بمركزي شبين الكوم وقويسنا يرافقه خلالها المحافظ الدكتور هشام عبد الباسط وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح الوزير إنه تم الاتفاق مع المحافظ الدكتور هشام عبد الباسط علي إستغلال حديقة الخالدين بشبين الكوم البالغ مساحتها 4 آلاف و100متر مربع في إقامة سينما للأطفال ومسرحا فنيا بجانب وضع تماثيل أعلام مصر من أبناء المحافظة في مختلف المجالات لتحقيق التواصل بين الأجيال القديمة والرواد وأجيالنا القادمة.

ومن جانبه قال المحافظ إنه سيتم إستغلال الطريق الخاص المقابل لحديقة الخالدين في إقامة مجموعة من البازارات لعرض منتجات القري الحرفية من سجاد وصدف وخزف لبيعها للسائحين ، مشيرا إلى أن الموافقة علي إقامة المتحف داخل الحديقة سيضع المحافظة التي تمتلك آلاف القطع الأثرية الموجودة بمخازن كفر الشيخ علي خريطة السياحة العالمية.