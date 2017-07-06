أصيب قادة الاحتلال الإسرائيلي بصدمة جراء رفض مندوبة كوبا في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” طلب المندوب الإسرائيلي أن يقف مندوبو الدول دقيقة صمت على الضحايا اليهود الذين سقطوا في الهولوكست.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن موقف المندوبة دلالة على معاداة إسرائيل، مشيرة إلى أن الحضور استجابوا لطلب المندوب الإسرائيلي، كارميل شاما، عدا ممثلة كوبا.

وأشارت إلى أن ممثلة كوبا طالبت في المقابل الوقوف دقيقة حداد على روح ضحايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقالت المندوبة: إن الوحيد المخول بطلب الوقوف دقيقة صمت هو رئيس الجلسة وليس المندوبين، كما هاجمت الاحتلال الإسرائيلي وما يرتكبه تجاه الشعب الفلسطيني الأمر الذي قوبل بتصفيق حار ووقوف المندوبين.صيب قادة الاحتلال الإسرائيلي بصدمة جراء رفض مندوبة كوبا في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” طلب المندوب الإسرائيلي أن يقف مندوبو الدول دقيقة صمت على الضحايا اليهود الذين سقطوا في الهولوكست. وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن موقف المندوبة دلالة على معاداة إسرائيل، مشيرة إلى أن الحضور استجابوا لطلب المندوب الإسرائيلي، كارميل شاما، عدا ممثلة كوبا. وأشارت إلى أن ممثلة كوبا طالبت في المقابل الوقوف دقيقة حداد على روح ضحايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقالت المندوبة: إن الوحيد المخول بطلب الوقوف دقيقة صمت هو رئيس الجلسة وليس المندوبين، كما هاجمت الاحتلال الإسرائيلي وما يرتكبه تجاه الشعب الفلسطيني الأمر الذي قوبل بتصفيق حار ووقوف المندوبين.