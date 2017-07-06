بعد 6 سنوات.. أحمد حلمي يعتذر عن نشر فيلم "18 يوم في مصر"2017-07-06 14:15:56
اعتذر الفنان احمد حلمي عن نشره فيلم “18 يوم في مصر” والذي شارك في بطولته مع عدد كبير من النجوم، وذلك منذ 6 سنوات، إلا أنه قام بعدها بحذف رابط الفيلم الذي نشره، وبرر الأمر من خلال رسالة عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”.
وأكد حلمي أنه قام بحذف رابط الفيلم بسبب التعليقات التي وصلته من آباء وأمهات عبروا عن غضبهم من الألفاظ التي يحتوي عليها العمل، والتي قد يشاهدها أطفال متابعون للصفحة، وهو ما دفعه لحذف الرابط، والاعتذار عما جرى، كما شكر الجميع على الاهتمام بإبداء النصيحة.
البعض تحدث عن تعنت رقابي وأمني تجاه العمل، إلا أن كل هذا لم تأت معه محاولة جادة من أجل طرح العمل بدور العرض المصرية.
قبل أن يفاجئ الجميع بتسريب الفيلم عبر الإنترنت دون معرفة من وقف وراء هذا التسريب، وذلك في الوقت الذي أكد فيه جهاز الرقابة على المصنفات الفنية أن الفيلم لم يعرض على الجهاز بالأساس من أجل منع عرضه.
وهكذا بات الفيلم مطروحا للجميع بالمجان، دون أن يكشف مسربه عن هويته، وهو ما دفع بعض صناع الفيلم إلى نشر الرابط الخاص به من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وجدوها فرصة كي يتعرف الجمهور على العمل الذي شاركوا فيه.
احتوى الفيلم على 10 أفلام قصيرة، وشارك في تقديمه 10 مخرجين، وحاول توثيق ما جرى في مصر خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير، التي انتهت بتنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك.
كما سجل الفيلم مشاركات دولية بعدد من المهرجانات، أبرزها مهرجان “كان”، قبل أن يصبح مصيره من العرض في مصر مجهولا طوال هذه السنوات.
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