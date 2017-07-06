رقية فوزي محمد من مدينة نجع حمادي (شمال محافظة قنا) في العقد الثالث من العمر وتقيم بقرية “هو”، اختارت ممارسة الرياضة لتتحدى بها الظروف التي أدخلتها عالم ذوي الاحتياجات الخاصة (إعاقة حركية ) وتكون من هؤلاء الذين يشار إليهم بالبنان متحدية التقاليد والأعراف الصعيدية التي تحرم الفتاة من الحصول على أقل مستحقاتها الإنسانية.

وتقول رقية، إن عام المرأة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي كان بمثابة الشرارة والدفعة القوية جعلتها تقف أمام نفسها، وأرادت أن تثبت للجميع أن الإعاقة ليس إلا اختيار من الله وقدرة على تغير الوضع إلى الأفضل.

وقررت رقية فوزي أن تامارس رياضة حديثة العهد والناشئة في صعيد مصر وتحديدًا مدينة نجع حمادي وهي رياضة “الدارتس” أو الاسهم المريشة وكنت سعيدة الحظ للانضمام لفريق “الآنسات” والمشاركة في بطولة الجمهورية العام الماضي لكني لم احصل علي مركز متقدم به.

وقالت: “احاول الحصول هذا العام وتحديدًا في شهر أغسطس القادم على مركز متقدم يضمن لي مكان بمعسكر المنتخب القومي استعدادًا لمنافسات اليابان العام المقبل”.

وتكمل: قائلة اتمني انتشار اللعبة في صعيد مصر بأكمله لأنها رياضة جسدية وفكرية أيضاً وذلك سبب اختياري لها.

وأشارت إلى المجهود الطيب الذي يقوم به المدير الفني للفريق بنجع حمادي كابتن أشرف شاكر والجهاز المعاون له من مجهودات لتذليل كافة المشكلات التي تواجه الاعبين.

وأثنت على مسئولي المحافظة وعلى رأسهم محافظ الإقليم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا لتقديمهم الدعم اللازم للأنشطة الرياضية بالإضافة للأنشطة الاجتماعية والتنموية الأخرى.