بالفيديو.. أول فتاة صعيدية معاقة تمارس رياضة «الدارتس» تسعى للوصول لكأس العالم2017-07-06 14:16:32
رقية فوزي محمد من مدينة نجع حمادي (شمال محافظة قنا) في العقد الثالث من العمر وتقيم بقرية “هو”، اختارت ممارسة الرياضة لتتحدى بها الظروف التي أدخلتها عالم ذوي الاحتياجات الخاصة (إعاقة حركية ) وتكون من هؤلاء الذين يشار إليهم بالبنان متحدية التقاليد والأعراف الصعيدية التي تحرم الفتاة من الحصول على أقل مستحقاتها الإنسانية.
وتقول رقية، إن عام المرأة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي كان بمثابة الشرارة والدفعة القوية جعلتها تقف أمام نفسها، وأرادت أن تثبت للجميع أن الإعاقة ليس إلا اختيار من الله وقدرة على تغير الوضع إلى الأفضل.
وقررت رقية فوزي أن تامارس رياضة حديثة العهد والناشئة في صعيد مصر وتحديدًا مدينة نجع حمادي وهي رياضة “الدارتس” أو الاسهم المريشة وكنت سعيدة الحظ للانضمام لفريق “الآنسات” والمشاركة في بطولة الجمهورية العام الماضي لكني لم احصل علي مركز متقدم به.
وقالت: “احاول الحصول هذا العام وتحديدًا في شهر أغسطس القادم على مركز متقدم يضمن لي مكان بمعسكر المنتخب القومي استعدادًا لمنافسات اليابان العام المقبل”.
وتكمل: قائلة اتمني انتشار اللعبة في صعيد مصر بأكمله لأنها رياضة جسدية وفكرية أيضاً وذلك سبب اختياري لها.
وأشارت إلى المجهود الطيب الذي يقوم به المدير الفني للفريق بنجع حمادي كابتن أشرف شاكر والجهاز المعاون له من مجهودات لتذليل كافة المشكلات التي تواجه الاعبين.
وأثنت على مسئولي المحافظة وعلى رأسهم محافظ الإقليم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا لتقديمهم الدعم اللازم للأنشطة الرياضية بالإضافة للأنشطة الاجتماعية والتنموية الأخرى.
-
رئيس امتحانات الثانوية: إعلان النتيجة نهاية الشهر الحالي
أعلن رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي أنه وفقًا لما رصده من سير عملية التصحيح بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية فإنه ...Wed, 05 Jul 2017 10:58:37 GMT
-
استقرار أسعار الذهب محليا وارتفاعه عالميا
استقرت أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلي خلال التعاملات اليوم /الأربعاء/،في حين ارتفعت عالميا بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في ثمانية أسابيع مدفوعة بارتفاع الطلب ...Wed, 05 Jul 2017 10:42:23 GMT
-
"البترول": وفرنا احتياجات "الكهرباء" من الوقود خلال الموجة الحارة
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح قطاع البترول في تأمين احتياجات جميع محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية من الغاز الطبيعي والوقود ...Wed, 05 Jul 2017 07:57:53 GMT
-
التضامن: صرف الدعم النقدي لمستفيدي "تكافل وكرامة" مع الزيادة 10 يوليو
أعلنت نيفين القباج مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية، عن صرف الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بداية من العاشر من شهر ...Wed, 05 Jul 2017 09:11:48 GMT
-
الاعلامى الشاب عمرو سمير .. وداعا
رحل فى مفاجاة مذهلة الفنان الشاب والإعلامي عمرة سمير وترك خلفه حالة من الحزن انتابت حالة من الصدمة متابعي المجال الإعلامي والفني بعد تداول خبر وفاة المذيع عمرو ...Thu, 06 Jul 2017 11:42:48 GMT
-
رئيس مفوضية مكافحة الفساد الكاميروني يزور مصر الأحد القادم
أعلن سفير مصر في الكاميرون شريف الليثي اعتزام الوزير بمؤسسة الرئاسة الكاميرونية رئيس المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد الكاميروني ديودون ماسى جامس، القيام بزيارة ...Thu, 06 Jul 2017 11:53:21 GMT
-
بالفيديو.. سعد الصغير يبكي في أول ظهور له بعد وفاة والدته
قدم المطرب الشعبى سعد الصغير، الشكر لجميع من شاركه فى عزاء والدته سواء بحضور العزاء أو بالتعليق على حساباته عبر “فيس بوك” و”انستجرام”. وقال الصغير، فى فيديو نشره ...Thu, 06 Jul 2017 11:52:59 GMT
-
صحف الامارات تتوقع تعميق عزلة قطر
توقعت صحف الإمارات الصادرة اليوم استمرار الدوحة في رفضها تنفيذ مطالب الدول الداعية لمكافحة الارهاب الأمر الذى سيزيد من عزلتها عربيا ودولياَ. وقالت صحيفة البيان فى ...Thu, 06 Jul 2017 11:36:56 GMT
-
سحر نصر: مصر من أعلى دول العالم تحقيقا لعائد الاستثمار
التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، اليوم الخميس، بعدد من كبريات الشركات الإسبانية، في مقر غرف التجارة والصناعة بمدينة برشلونة، بحضور ...Thu, 06 Jul 2017 11:53:21 GMT