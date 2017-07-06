وقع رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو على قانون حول إدخال تغييرات في بعض القوانين الخاصة بنهج أوكرانيا السياسي الخارجي، وحددت الوثيقة الانتساب إلى الناتو كهدف رئيسي للسياسة الخارجية.

ويعني ذلك أن العودة إلى مسار العمل من أجل الانضمام إلى الحلف، وذكر المكتب الصحفي للرئيس بوروشينكو أن أوكرانيا ستقوم من الآن فصاعد بتكثيف جهودها لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بهدف الوصول إلى معايير الناتو.

وجاء في بيان صدر عن المكتب أن إحدى أولويات المصلحة القومية لأوكرانيا باتت، وفقا للوثيقة، تحقيق التكامل في المجال الأمني الأطلسي الأوروبي والحصول على عضوية الحلف.

وكان البرلمان الأوكراني أكد يوم 8 يونيو عام 2017، أن تعميق تعاون كييف مع الناتو بهدف الحصول على عضويته المنشودة بات أساس السياسة الخارجية الأوكرانية.وقع رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو على قانون حول إدخال تغييرات في بعض القوانين الخاصة بنهج أوكرانيا السياسي الخارجي، وحددت الوثيقة الانتساب إلى الناتو كهدف رئيسي للسياسة الخارجية.

ويعني ذلك أن العودة إلى مسار العمل من أجل الانضمام إلى الحلف، وذكر المكتب الصحفي للرئيس بوروشينكو أن أوكرانيا ستقوم من الآن فصاعد بتكثيف جهودها لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بهدف الوصول إلى معايير الناتو. وجاء في بيان صدر عن المكتب أن إحدى أولويات المصلحة القومية لأوكرانيا باتت، وفقا للوثيقة، تحقيق التكامل في المجال الأمني الأطلسي الأوروبي والحصول على عضوية الحلف. وكان البرلمان الأوكراني أكد يوم 8 يونيو عام 2017، أن تعميق تعاون كييف مع الناتو بهدف الحصول على عضويته المنشودة بات أساس السياسة الخارجية الأوكرانية.