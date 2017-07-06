صوت الاتحاد الأوروبي قبل قليل على تعليق مباحثات انضمام تركيا إليه في حال إصرار أنقرة على تطبيق الإصلاحات الدستورية التي تمنح الرئيس رجب طيب أردوغان المزيد من الصلاحيات.

وأصدر البرلمان قرارا، اليوم الخميس، دعا فيه لجنة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى تعليق جميع المفاوضات مع تركيا رسميًا بشأن انضمامها له إذا لم يتم تغيير حِزم الإصلاح الدستوري التي ينوي تطبيقها.

وكانت أنقرة أعلنت صباح اليوم الخميس رفضها لمطالب التنازل عن رغبتها في الانضمام للاتحاد الأوروبي مقابل التعاون في مجالات أخرى، متهمة البرلمان الأوروبي بالفشل في التضامن مع تركيا عقب تعرضها لمحاولة الانقلاب، وفق النسخة الإنجليزية لشبكة روسيا اليوم الإخبارية.صوت الاتحاد الأوروبي قبل قليل على تعليق مباحثات انضمام تركيا إليه في حال إصرار أنقرة على تطبيق الإصلاحات الدستورية التي تمنح الرئيس رجب طيب أردوغان المزيد من الصلاحيات. وأصدر البرلمان قرارا، اليوم الخميس، دعا فيه لجنة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى تعليق جميع المفاوضات مع تركيا رسميًا بشأن انضمامها له إذا لم يتم تغيير حِزم الإصلاح الدستوري التي ينوي تطبيقها. وكانت أنقرة أعلنت صباح اليوم الخميس رفضها لمطالب التنازل عن رغبتها في الانضمام للاتحاد الأوروبي مقابل التعاون في مجالات أخرى، متهمة البرلمان الأوروبي بالفشل في التضامن مع تركيا عقب تعرضها لمحاولة الانقلاب، وفق النسخة الإنجليزية لشبكة روسيا اليوم الإخبارية.