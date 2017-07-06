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الخارجية الفرنسية: لقاء لودريان ولافروف سيتناول مكافحة الإرهاب
وزير الدفاع الفرنيس جان إيف لو دريان

الخارجية الفرنسية: لقاء لودريان ولافروف سيتناول مكافحة الإرهاب

2017-07-06 13:59:46
أ ش أ

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس روماتي-إسباني بأن لقاء جون إيف لودريان اليوم مع نظيره الروسي سيرجي لافروف سيتناول عدد من القضايا ابرزها مكافحة الارهاب و الازمة السورية و الوضع في شرق اوكرانيا و كذلك التعاون الثنائي.

وأضافت المتحدثة أن هذه الزيارة تأتي امتدادا للمشاورات الجارية بين السلطات الفرنسية والروسية منذ انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون، مشيرة إلى زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فرساي (فرنسا) يوم 29 مايو وجون إيف لودريان إلى موسكو في 20 يونيو.

وأوضحت أن باريس وموسكو يتشاركان مسؤولية واحدة تجاه السلم والأمن الدوليين لموقعهما كأعضاء دائمين بمجلس الأمن الدولي، ويسعيان للعمل سويا بشكل براجماتي وملموس لحل المشاكل “التي تؤثر علينا”.

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