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الطيران السوري يشن غارات مكثفة على مسلحي «داعش»
الطيران السوري الحربي يقصف المدن

الطيران السوري يشن غارات مكثفة على مسلحي «داعش»

2017-07-06 13:56:05
محيط: أ. ش. أ

شن الطيران الحربي السوري اليوم الخميس سلسلة غارات مكثفة على مقرات وتجمعات تنظيم “داعش” الإرهابي في عدة مناطق سورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن الطيران الحربى السوري استهدف تجمعات تنظيم “داعش” جنوب قرية بير أبو كبرى ومحطة الفهدي وشمال قرية الزملة بريف الرقة الغربي، ما أسفر عن القضاء على العديد من مسلحي التنظيم الإرهابي.

كما نفذ الطيران السوري طلعات مكثفة على مقرات “داعش” في شمال قرية جنى العلباوي بريف منطقة سلمية في ريف حماة -والتي تعد مركزا من مراكز الإمداد الرئيسي لتنظيم داعش- ما أسفر عن تكبيد التنظيم الإرهابي خسائر فادحة في الأفراد والعتاد.

واستهدف الطيران الحربى مناطق تجمعات وتحرك تنظيم “داعش” الإرهابي في الثردة والتيم وحويجة قاطع وقريتي البغيلية والجنينة وحيي الحويقة والحميدية في دير الزور، وبادية حميمة بريف حمص الشرقي، والتي أسفرت عن مقتل العديد من مسلحي التنظيم الإرهابي، بالإضافة إلى تدمير مقراتهم وعتادهم.

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