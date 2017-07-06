أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٢٨٣ لسنة ٢٠١٧ بالموافقة على إعادة تخصيص مساحتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك لاستخدامهما في إقامة محطتي خدمة وتموين سيارات على طريق الإسماعيلية - بورسعيد.

كما أصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٧ بإعادة تخصيص مساحة ١ر٦٥ فدان من الأراضي السابق تخصيصها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في أغراض التنمية العمرانية الشاملة، وتوجيه العائد الاستثماري منها لتمويل استكمال تطوير منطقة شمال الجيزة، وتوفير التمويل اللازم لنهوض بعض المشروعات الحيوية والقومية.

وأصدر القرار الجمهوري رقم ٢٨٦ لسنة ٢٠١٧ بتخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة سوهاج لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات الخدمية.

نشرت القرارات في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.