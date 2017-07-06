 Moheet on google
الخميس 6 يوليو 2017 02:48 مساءً
روابط سريعة
قرارات جمهورية بإعادة تخصيص أراض مملوكة للدولة لصالح إقامة مشروعات تنموية وخدمية
الرئيس عبدالفتاح السيسي - سجادة خريطة مصر

قرارات جمهورية بإعادة تخصيص أراض مملوكة للدولة لصالح إقامة مشروعات تنموية وخدمية

2017-07-06 13:58:32
أ ش أ

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٢٨٣ لسنة ٢٠١٧ بالموافقة على إعادة تخصيص مساحتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك لاستخدامهما في إقامة محطتي خدمة وتموين سيارات على طريق الإسماعيلية - بورسعيد.

كما أصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٧ بإعادة تخصيص مساحة ١ر٦٥ فدان من الأراضي السابق تخصيصها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في أغراض التنمية العمرانية الشاملة، وتوجيه العائد الاستثماري منها لتمويل استكمال تطوير منطقة شمال الجيزة، وتوفير التمويل اللازم لنهوض بعض المشروعات الحيوية والقومية.

وأصدر القرار الجمهوري رقم ٢٨٦ لسنة ٢٠١٧ بتخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة سوهاج لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات الخدمية.
نشرت القرارات في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3