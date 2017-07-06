شركة طيران تعتزم تسيير طائرات "بدون مقاعد" لخفض أسعار التذاكر2017-07-06 14:06:34
أعلنت شركة “فيفا كولومبيا” التي ترفع علم كولومبيا عزمها تسيير رحلات جوية بطائرات من دون مقاعد، وذلك لزيادة سعة الطائرة وخفض أسعار التذاكر حتى يتسنى للزبائن الأقل دخلًا والراغبين في التوفير السفر عبر خطوطها الجوية.
وكانت فيفا كولومبيا وفقًا لصحيفة (ذي إندبندنت) البريطانية قد أعلنت عن انضمام 50 طائرة جديدة من طراز إيرباص 320 لأسطولها الجوي، ومن المقرر أن تستوعب الطائرات الجديدة عدد أكبر من المسافرين بعدما تم تعديل تصميمها الداخلي لتوفير مزيد من المقاعد.
وقال ويليام شاو، الرئيس التنفيذي لفيفا كولومبيا إن الشركة تدرس حاليًا تطبيق السفر العمودي للركاب، معللًا ببحث الآلاف من الركاب عن السفر بكلفة أقل وهؤلاء هم المستهدفون بهذه الخدمة.
هذا ولم تعلن الشركة الكولومبية عن تفاصيل التجهيزات الداخلية لتلك الطائرات، كما لم تبين وسائل الأمان والسلامة التي ستوفرها للركاب على طائرات الوقوف.
وتشهد كولومبيا تناميًا ملحوظًا في أعداد المسافرين عبر الخطوط الجوية، سواء من السكان المحليين أو السياح من دول العالم المختلفة الذين باتت كولومبيا وجهة لاستمتاعهم بالعطلات.
يذكر أن فكرة السفر العمودي قد أعلنت شركة طيران عدة عن اعتزام تطبيقها، إلا أن سلطات الطيران المدني بالدول التابعة لها شركات الطيران تلك رفضت الفكرة من الأساس، ومن غير المؤكد إلى الآن ما إذا كانت السلطات الكولومبية ستسمح بتطبيق خطة فيفا كولومبيا أم لا.
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