ريهام سعيد عن غادة عبدالرازق بعد الفيديو الفاضح: تعاني من اكتئاب وتتعاطى مهدئات

أكدت الإعلامية ريهام سعيد، أن الفنانة غادة عبد الرازق، تعاني حالة اكتئاب شديد، وكانت تتعاطى أدوية مهدئات.

وتساءلت ريهام خلال تقديمها برنامج «صبايا الخير» المذاع على فضائية «النهار»: «لو كان الفيديو الخاص بغادة عبد الرازق ده أتصور وهي مع راجل وخاص واتسرب مثلا، فهل غادة بالغباء أنها تعمل كده وهى في كامل قواها الإدراكية، فأكيد لا».

وتابعت: «غادة أسعدتنا وأسعدت جمهورها والحق أن الواحد لما يقع في كبوة لازم الناس تسانده، واعتذارها يؤكد احترامها وحبها لجمهورها».