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ريهام سعيد عن غادة عبدالرازق بعد الفيديو الفاضح: تعاني من اكتئاب وتتعاطى مهدئات
ريهام سعيد

ريهام سعيد عن غادة عبدالرازق بعد الفيديو الفاضح: تعاني من اكتئاب وتتعاطى مهدئات

2017-07-06 13:56:43

أكدت الإعلامية ريهام سعيد، أن الفنانة غادة عبد الرازق، تعاني حالة اكتئاب شديد، وكانت تتعاطى أدوية مهدئات.

وتساءلت ريهام خلال تقديمها برنامج «صبايا الخير» المذاع على فضائية «النهار»: «لو كان الفيديو الخاص بغادة عبد الرازق ده أتصور وهي مع راجل وخاص واتسرب مثلا، فهل غادة بالغباء أنها تعمل كده وهى في كامل قواها الإدراكية، فأكيد لا».

وتابعت: «غادة أسعدتنا وأسعدت جمهورها والحق أن الواحد لما يقع في كبوة لازم الناس تسانده، واعتذارها يؤكد احترامها وحبها لجمهورها».

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