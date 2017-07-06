أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن مسألة مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس 2018 كمرشح لحزب “روسيا الموحدة” أو كمرشح مستقل، ليس مطروحا على الأجندة حاليا.

وقال بيسكوف - في تصريحات بثتها وكالة أنباء “تاس” الروسية “هذه القضية غير مطروحة على الأجندة، فلا وجود لها حتى الآن”.

وجاءت تصريحات بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان ترشيح بوتين من قبل حزب “روسيا الموحدة” فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2012، ثبت أنه فعّال، حيث قال بيسكوف “إن أعداد المصوتين كانت عالية جدا، وهذا ما يمكن أن نقوله”.

كان بوتين قد فاز بأكثر من 63% من أصوات الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت عام 2012.