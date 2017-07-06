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دراسة: العدسات اللاصقة اللينة آمنة
عدسات لاصقة

دراسة: العدسات اللاصقة اللينة آمنة

2017-07-06 13:11:20

أكدت دراسة طبية حديثة أن العدسات اللاصقة اللينة آمنة للأطفال والمراهقين كما هى بالنسبة للبالغين.

وقال مارك بوليمور، الأستاذ المساعد في كلية البصريات فى جامعة هيوستن، “في العقد الماضي، كان هناك اهتماما متزايدا بتحديد الأطفال الذين يعانون من العدسات اللاصقة”.

وعكفت الدراسة الحالية على استعرض وتحليل بيانات تسع دراسات شملت أطفال من 7 إلى 19 سنة ممن يستخدمون العدسات اللاصقة اللينة، لقياس خطر التهاب القرنية والعدوى يطلق عليها “أحداث تسلل القرنية”، وهذه عادة ما تكون خفيفة، ولكن حوالي 5 % تنطوي على عدوى خطيرة تسمى التهاب القرنية الميكروبية.

ووجد بوليمور وفريقه البحثي معدل منخفض نسبيا من “أحداث تسلل القرنية” بين الشباب، في حين أن معدل الأحداث في الأطفال الأصغر سنا (8-12) أقل بكثير من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13-17عاما.

كما وجد أن التهاب القرنية الميكروبية كان غير شائع، ولا توجد حالات في الأطفال الأصغر سنا، بالمقارنة بالمعدل بين المراهقين مماثلة لتلك التي من البالغين.

وقال بوليمور فى نشرة صحفية ان النتائج يجب ان تطمئن الوالدين حول سلامة العدسات اللينة بين الاطفال و المراهقين، موضحا أن الصورة العامة هي أن حدوث أحداث تسلل القرنية لدى الأطفال ليس أعلى منه في البالغين، و في أصغر فئة عمرية.

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