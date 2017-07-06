كشفت دراسة طبية أجريت في جامعة هلسنكى الفنلندية، أن إصابات المخ المعتدلة أو الحادة فى منتصف العمر مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالخرف في المستقبل، وفقا لأثر رجعى لدراسة أكثر من 40 ألف مريض.. عادة ما تنجم إصابات الرأس عن ضربة أو هزة في الرأس، وفى الحالات الأكثر حدة يمكن أن تؤدى إلى تمزق الأنسجة، ونزيف وأضرار مادة بالغة في المخ.

وحدد الباحثون، في الدراسة الحديثة، كل شخص في فنلندا تراوحت أعمارهم ما بين 18- 65 عاما، الذين أدخلوا المستشفى بحالات ما بين معتدلة وحادة من إصابات الرأس بين عامي 1986 – 2014.. ثم استخدموا سجل الرعاية الطبية في فنلندا لتتبع فرص تطور أمراض الخرف، الشلل الرعاش ، التصلب الجانبي الضموري لجميع المشاركين البالغ عددهم 639.40 مريضا.

وأشارت المتابعة إلى أن 3.5% من المرضى الذين تعرضوا لإصابات ما بين معتدلة إلى شديدة في الرأس خضعوا لفحوصات تشخيص الخرف، مقارنة بنحو 1.6% لأولئك الذين لديهم إصابات خفيفة بالرأس .. وبعد تقييم العوامل المختلفة، فإن الأشخاص الذين تعرضوا لإصابات ما بين معتدلة وشديدة ارتفعت بينهم بنسبة 90% مخاطر الإصابة بالخرف، مقارنة بالأشخاص الذين تعرضوا لإصابات خفيفة.