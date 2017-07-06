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إعلامية تبكي لوفاة عمرو سمير على الهواء
الإعلامي الراحل عمرو سمير ووالدته
الإعلامي الراحل عمرو سمير ووالدته

إعلامية تبكي لوفاة عمرو سمير على الهواء

2017-07-06 13:15:11
محيط - خالد الريس

أعربت الإعلامية فرح علي عن حزنها وصدمتها لوفاة الإعلامي عمرو سمير أمس، حيث بكت أثناء تقديم برنامجها “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الخميس.
وأوضحت فرح علي أنها شاركته أحد الاعمال التلفزيونية، مشيرة إلى أنه كان رياضي ويمارس الرياضة بشكل دائم ويتناول الطعام الصحي.
وأشارت إلى أنه كان يتمنى العمل في قناة “سي بي سي” وعلى الرغم من نجاحه باختبارات القبول فلم يعمل بالقناة ، وقالت “كل شيء قسمة ونصيب”.
وكان الإعلامي عمرو سمير قد توفي أمس عن عمر يناهز “33 عام” بسبب إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده بأسبانيا.

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