في تطور جديد فيما يتعلق بالانطباعات الأولى للإنسان، تقترح دراسة حديثة أجريت من قبل علماء النفس في جامعة “العلوم والتكنولوجيا”، فى تورونتو بكندا، أن الأشخاص يمكنهم التعرف عما إذا كان الشخص الذي أمامهم ثريا أو فقيرا من خلال النظر إلى تعابير وجهه “المحايدة” الخالية من أى تعبير.

ويشير الباحثون إلى استخدام الاشخاص لتلك الانطباعات بطريقة متحيزة ، مثل الحكم على الوجوه الغنية أكثر احتمالا من الفقر الذين سيتم تعيينهم للعمل ، وفقا لورقة بحثية أجريت من قبل الباحث ” نيكولاس ثورا” والتي نشرت في مجلة ” الشخصية وعلم النفس الاجتماعي”.. ويقول”نيكولاس “أن بحثنا يشير إلى أن شيئا ما خفى في إشارات الوجه عن الطبقة الاجتماعية الخاصة بك .. فالانطباعات الأولى يمكن أن تصبح نوعا من النبوة لتحقيق الذات”.

ومثيرا أيضا للاهتمام، توصل الباحثون إلى أن القدرة على قراءة الطبقة الاجتماعية لشخص ما تنطبق على وجههم المحايدة وليس عندما يبتسمون أو يعبرون عن مشاعرهم ، مستنتجين، أن العواطف تخفى عادات طويلة من التعبير التي تصبح محفورة على وجه الشخص حتى من قبل المراهقة أو البلوغ المبكر، مثل السعادة المتكررة.

قام الباحثون بتصنيف المتطوعين من الطلاب إلى أولئك الذين لديهم دخل أسري إجمالي يقل عن 60،000 دولار أو أكثر من 100000 دولار، ثم قاموا بإلتقاط صور ذات وجوه محايدة خالية من التعبير.. ثم طلبوا من مجموعة منفصلة من المشاركين النظر في الصور، وتقرير أي منها كانت “غنية أو فقيرة” فقط من خلال النظر إلى الوجوه .. وتمكنوا من تحديد أي طالب ينتمي إلى مجموعة غنية أو فقيرة مع حوالي 53% من الدقة، وهو مستوى يتجاوز فرصة عشوائية.

وقد وجد أن الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 18- 22 عاما قد تراكموا بالفعل ما يكفي من الخبرة في الحياة التي تغيرت بشكل واضح وشكلت وجههم إلى النقطة التي يمكن أن أقول ما موقفهم الاجتماعي والاقتصادي أو الطبقة الاجتماعية”.