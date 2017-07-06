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نبات "ستيفيا" الطبيعي بديلا للسكر
نباتات تقاتل من أجل البقاء

نبات "ستيفيا" الطبيعي بديلا للسكر

2017-07-06 13:05:10

كشفت خبيرة التغذية الفرنسية فلورانس دان في جامعة باريس في أحدث دراسة علمية عن أن الخبراء الفنيين في المصانع الفرنسية والأمريكية والأوروبية قد توصلوا إلى استخلاص مادة تحلية من النبات الطبيعي المعروف باسم “ستيفيا” الذي يزرع في دول أمريكا الجنوبية والمعروف بفوائده في التحلية منذ قرون.

وقد استخلص من هذا النبات بديل السكر الذي يعرف باسم /أسبارتام/ و /سكرالوز/ والذي تستخدم كبديل للسكر في التحلية.. ومادة /الجليكوسيد/ هي مادة سكرية التي يتم الحصول عليها من النبات ويستخدم في تصنيع المحليات معروفة باسم / E960/ .. وقد تم الموافقة عليه من قبل وكالة التغذية والصحة الفرنسية في 2011.

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