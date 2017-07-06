رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا باعلان قيادة الجيش الليبي أمس تحرير مدينة بنغازي وتطهيرها من الجماعات الإرهابية.

وقالت اللجنة في بيان لها بأنها تعرب عن “ترحيبها بإعلان تحرير مدينة بنغازي من سيطرة قوى الإرهاب والتطرف المتمثلة في تنظيم داعش والقاعدة وأنصار الشريعة الإرهابيين من قبل قوات الجيش الليبي بعد معركة استمرت طوال ثلاثة سنوات متواصلة ضد هذه التنظيمات الإرهابية والمتطرفة”.

وأشار البيان إلى أن تحرير مدينة بنغازي يمثل إنتصارا للوطن و للشعب الليبي بأكمله علي خطر الأرهاب والتطرف.

وأضافت اللجنة “نثمن كل الجهود المحلية المبذولة للقضاء على خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية في ليبيا وفي الوقت الذي تثمن فيه اللجنة هذه الجهود الوطنية لأجل القضاء علي الإرهاب والتنظيمات الإرهابية داعش والقاعدة وأنصار الشريعة، تجدد اللجنة تأكيدها على ضرورة توحيد جميع الجهود الوطنية لأجل القضاء علي التطرف والإرهاب.