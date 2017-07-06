تشارك وزارة الإنتاج الحربي فى أول ملتقي دولى للصناعات المصرية بمعرض (صنع فى مصر) بعرض العديد من المنتجات المنزلية والأجهزة الكهربائية، وذبلك خلال الفترة (5 - 9 ) يوليو الجارى بصالة 3 بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار أن المعرض يعد من أهم المعارض التى أقيمت لتشجيع ودعم الصناعة المصرية ويعد بوابة رئيسية لإظهار جودة المنتجات المصرية وما تشهده الصناعة المصرية من تقدم ملحوظ.

وقال الوزير إنه حريص على تقديم منتجات الإنتاج الحربي - فى هذا المعرض - بأسعار مخفضة، وذلك مساهمة من الدولة فى رفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية وتشجيعا للمصريين لوضع ثقتهم فى المنتج المصرى وتشجيع الصناعة المحلية وتحسين الاقتصاد القومى للبلاد.

وتشارك الوزارة بعرض العديد من المنتجات المنزلية والأجهزة الكهربائية من إنتاج الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، حيث تعرض منتجاتها من (تكييفات بارد ساخن وثلاجات وديب فريزر وغسالات وبوتاجازات وسخانات ومراوح ولمبات موفرة وأوانى منزلية إستانليس ستيل والومنيوم ).