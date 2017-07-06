تفقد وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، اليوم الخميس، استاد الإسكندرية الرياضي؛ لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالإستاد والتي أوشكت على الانتهاء، وتتضمن الأعمال تأسيس وتجهيز تراك ألعاب القوى، ورفع كفاءة أرضية الملعب وأعمدة الإنارة والمدرجات والبنية التحتية الخاصة بخدمات الملعب، وتطوير المركز الإعلامي.

وأطمأن وزير الشباب من القائمين على التنفيذ الانتهاء من جميع أعمال تطوير استاد الإسكندرية قبل 20 يوليو الجاري استعداداً لاستضافة مباريات المجموعة الثالثة من البطولة العربية لكرة القدم للأندية والتي تضم فرق: (الهلال السعودى، والمريخ السوداني، والترجى التونسي، ونفط الوسط العراقي).

كما قام عبدالعزيز بمعاينة أرضية ملعب الإستاد وتراك ألعاب القوي، والمدرجات، وغرف خلع الملابس، والمركز الإعلامي والاستديو التحليلي المقام بالإستاد.

وأكد عبدالعزيز أن استاد الإسكندرية يعد صرحاً رياضياً عريقاً داخل محافظة الإسكندرية، وأنه تم تطويره وتزويده بكافة المتطلبات الرياضية طبقاً للمواصفات الدولية، لافتا إلى أن الإستاد سيفخر به المصريون بعد الانتهاء من تطويره.