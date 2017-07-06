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70 % من السيدات يعانين من ثقل السيقان والشد العضلي والاستسقاء الموضعي في الصيف
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70 % من السيدات يعانين من ثقل السيقان والشد العضلي والاستسقاء الموضعي في الصيف

2017-07-06 12:59:53

أرجع الطبيب الفرنسي مارك بيريه المتخصص في العظام والطب التجانسي والعلاج بالنباتات الطبيعية في جامعة “نانت” الفرنسية، السبب وراء معاناة 70 % من السيدات من ثقل فى السيقان والشد العضلي والتنميل والاستسقاء الموضعي في فصل الصيف إلى ارتفاع درجة حرارة الجو وعدم انتظام في عمل الهرمونات في الجسم وسخونة الأرض ونقص فى عمل الأوردة الدموية.

وأوضح الطبيب أن العلاج التجانسي لهذه الحالة، خاصة الأوردة، يتلخص في أخذ عقار ” فيبورا”، قرص فى الصباح وآخر في المساء لمدة من 15 إلى 30 يوما.

أما بالنسبة للعلاج بالنباتات الطبيعية فهو يرى أن الكستناء (أبو فروة) الهندى فعال فى علاج الأوردة وتقويتها ويمكن أخذها فى حبوب من الصيدلية .. كذلك معدن المنجانيز والكوبالت لعلاج الأوردة الدموية تأخذ فى الصباح.

وأخيراً استخدام زيت النعناع في تدليك الساقين والركبة مع الضغط بأطراف الأصابع أثناء التدليك لتحسين الدورة الدموية فى السيقان.

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