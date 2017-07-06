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البحوث الإسلامية" يجيب على 13 ألف طلب فتوى خلال النصف الأول من 2017
الدكتور محيي الدين عفيفي

البحوث الإسلامية" يجيب على 13 ألف طلب فتوى خلال النصف الأول من 2017

2017-07-06 12:59:01
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أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن تلقيه عبر موقعه الإلكتروني نحو 13 ألف طلب فتوى خلال النصف الأول من العام الجاري 2017.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية -في تصريح اليوم الخميس- إن الأسئلة التي تم استقبالها من خلال قسم الفتاوى الإلكترونية على الموقع الرسمي للمجمع تمت الإجابة عليها من خلال اللجنة الرئيسة للفتوى بمنهجية الأزهر.

وأضاف الأمين العام أن الأحوال الشخصية تصدرت هذه الأسئلة خلال تلك الفترة، وتلاها في ذلك المعاملات ثم العبادات والتي زادت الأسئلة فيها خلال شهر رمضان.

وأوضح عفيفي أن خدمة الفتوى الإلكترونية التي يقدمها مجمع البحوث الإسلامية عبر موقعه الإلكتروني تأتي ضمن جهوده المستمرة في مواجهة الفتاوى المضللة وتيسير طرق الحصول على الفتوى للناس دون الحاجة إلى السفر أوقطع المسافات.

وأكد الأمين العام أن مجمع البحوث الإسلامية يحرص على الوصول إلى الناس بأكثر من شكل سواء من خلال الفتاوى التي تم إنشائها في مراكز ومدن الجمهورية أو من خلال التواصل الإلكتروني أو في محطات مترو الأنفاق أوعبر المقاهي الثقافية أو من خلال القوافل الدعوية المنتشرة في محافظات الجمهورية لنشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

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