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عصائر الفاكهة المخفوقة تحسن الخصوبة لدى الزوجين الراغبين في الانجاب
الفواكه

عصائر الفاكهة المخفوقة تحسن الخصوبة لدى الزوجين الراغبين في الانجاب

2017-07-06 12:57:40

كشفت دراسة جديدة أن اتباع نظام غذائي قائم على تناول عصائر الفاكهة المخفوقة (سموزي) يوميا يحسن من الخصوبة لدى الزوجين الراغبين في الإنجاب.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها جامعة “ساوثهامبتون” البريطانية، إلى أن عصائر السموزي -التي تحتوي على فيتامين د والأوميجا 3- تزيد من فرص الانجاب بنسبة 5 بالمائة.

وذكرت الدراسة – وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية - أن هذه العصائر حسنت من جودة الرحم والحيوانات المنوية بين من شملتهم الدراسة.

وقال باحثون إن هذا المشروب يحتوي على نسبة من “الأوميجا 3” تساوي نفس قدر حمض “الأوميجا 3” الموجود في السلمون و جرعة واحدة من فيتامين د، مما يساعد الزوجين الراغبين في الإنجاب.

من جانبها، قالت الدكتورة أليكساندرا كيرماك، التي ترأست البحث وقدمته في مؤتمر في جنيف، إن أبحاثا سابقة أظهرت أن الأوميجا 3 شديدة الأهمية إذ أنها تجعل الحيوانات المنوية أكثر قوة، كما أن فيتامين د يجعل الرحم أكثر استجابة واستعدادا لتخليق الجنين.

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