حذر خبراء من أن الاستماع إلى الموسيقى أثناء القيادة قد يكون له تأثيرات خطيرة على قدرة القائد على التركيز.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن باحثين قاموا بقياس نشاط المخ لمجموعة من المتطوعين الذين ركزوا على الأصوات الصادرة عن مكبرات الصوت.

ووجد الباحثون أن المشاركين كان لهم رد فعل بطيء وعانوا من ضغط نفسي أعلى عند نظرهم بعيد عن المصدر السمعي الذي يستمعون للموسيقى منه.

ويعتقد العلماء أن هذا التأثير يمكن أن يكون أكثر وضوحا عندما نشعر بالتوتر، لا سيما بالنسبة لكبار السن الذين يعانون من صعوبات في السمع.