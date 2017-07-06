خبراء الكرة المصرية يثقون في قدرة الأهلي والزمالك على بلوغ ربع نهائي أبطال إفريقيا2017-07-06 12:57:04
يستعد قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك، لخوض مواجهتين حاسمتين في مشوارهما ببطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الحالي، حيث يستضيف الأهلي فريق القطن الكاميروني يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، كما يستضيف الزمالك على نفس الملعب يوم الأحد القادم، فريق أهلي طرابلس الليبي، وذلك في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للمسابقة القارية.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب فرق المجموعة الرابعة للبطولة الإفريقية برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطة واحدة خلف الوداد المغربي صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر المجموعة زاناكو الزامبي برصيد 11 نقطة، ويتذيل الترتيب فريق القطن الكاميروني بدون نقاط، حيث يكفي الأهلي الفوز على القطن في اللقاء القادم بأي نتيجة، لضمان التأهل للدور ربع النهائي للبطولة دون النظر لنتيجة لقاء الوداد مع زاناكو.
أما الزمالك فموقفه أكثر صعوبة من الأهلي، حيث يأتي الفارس الأبيض في المركز الرابع والأخير للمجموعة الثانية برصيد 5 نقاط فقط، بينما يتصدر الترتيب فريق اتحاد العاصمة الجزائري برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن أهلي طرابلس الليبي صاحب المركز الثاني، فيما يأتي كابس يونايتد الزيمبابوي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، حيث يحتاج الزمالك للفوز على الفريق الليبي، مع عدم انتصار كابس يونايتد على اتحاد العاصمة الجزائري.
وأجمع عدد من خبراء الكرة المصرية والمدربين السابقين، على قدرة فريقي الأهلي والزمالك على بلوغ الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، دون التعرض لأي مشاكل في المباراة القادمة لكل منهما، مؤكدين أن الأهلي والزمالك يملكان إمكانيات ومقومات تمكنها من التأهل للدور المقبل للمسابقة الإفريقية.
وأعرب أسامة عرابي المدير الفني الحالي لفريق أسوان، ونجم ومدرب الأهلي السابق، عن ثقته في صعود الأهلي والزمالك معا إلى الدور المقبل بدوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن الأهلي سيفوز على القطن الكاميروني في اللقاء المقبل ببرج العرب، وسيصعد رفقة الوداد المغربي ، الذي سينجح بدوره في الفوز على فريق زاناكو الزامبي في المباراة التي ستقام في المغرب.
وأوضح عرابي - في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الزمالك أيضا سينجح في الفوز على أهلي طرابلس الليبي في المباراة المقبلة، مشيرا إلى أن هزيمته أمام فريق كابس يونايتد الزيمبابوي في اللقاء الماضي، لن تؤثر عليه في لقاء أهلي طرابلس، مؤكدا أيضا أن الفريق الزيمبابوي لن يستطيع الفوز على اتحاد العاصمة في الجزائر، ليتأهل الزمالك رفقة الفريق الجزائري في النهاية.
وفضل عرابي، أن يواجه الأهلي في دور الثمانية الإفريقي، فريق صن داونز الجنوب إفريقي بدلا من الترجي التونسي، مشيرا إلى أن مواجهة فرق جنوب القارة دائما تكون أفضل من مواجهة الفرق العربية.
أما أحمد سليمان المدرب الأسبق لحراس المرمى بمنتخب مصر وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، فأكد أيضا أن الفرصة سانحة أمام قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، للتأهل لدور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن الفريقين لديهما القدرة على الفوز في المواجهة القادمة، والعبور بسلام إلى الدور ربع النهائي.
وأوضح سليمان، أن كان ضد نظرية إقالة الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو، بعد هزيمة الفريق في اللقاء الماضي أمام كابس يونايتد الزيمبابوي بنتيجة 1-3، في الجولة الخامسة من دور المجموعات، مشددا على ضرورة منح الفرصة كاملة للمدرب البرتغالي، واستمراره على رأس الجهاز الفني للفريق الأبيض حتى نهاية دور المجموعات الإفريقي، على أن يتم بعدها تقييم عمله مع الفريق في الفترة الماضية.
وأشار مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق، إلى أن يثق في قدرة الزمالك على تحقيق الفوز على أهلي طرابلس الليبي في المباراة التي ستقام في الإسكندرية، والتأهل للدور التالي، موضحا أن الفريق يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين القادرين على قيادة الفريق للدور المقبل في المسابقة الإفريقية، مشيرا إلى أن سوء التوفيق كان سبب خسارة الزمالك أمام كابس يونايتد بعدما أهدر الفريق الأبيض عددا كبيرا من الفرص.
من جانبه، أكد المحلل الكروي فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، أن إقالة البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للزمالك في الوقت الحالي، لن تكون في صالح الفريق الأبيض، وهو مقبل على مباراة مهمة للغاية في مشواره الإفريقي، موضحا أن استمرار المدرب البرتغالي سيساعد على استقرار الزمالك في الوقت الحالي، تحضيرا للقاء القادم.
وشدد جعفر، على قدرة الزمالك والأهلي على العبور لدور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا بكل أريحية، مؤكدا أن الأهلي سيحقق الفوز على القطن الكاميروني بسهولة، وكذلك سيتمكن الزمالك الذي سيلعب أمام جماهيره العريضة، من التغلب على فريق أهلي طرابلس الليبي، وبالتالي يتأهل الثنائي إلى الدور ربع النهائي.
كما أعرب خالد بيبو لاعب الأهلي السابق، عن ثقته في قدرة الأهلي والزمالك على التأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا، رغم تأزم موقف الفريقين، حيث يحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، كما يتذيل الزمالك ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط فقط، وذلك قبل جولة واحدة من انتهاء دور المجموعات الإفريقي.
وأكد خالد بيبو، أنه رغم تواجد الفريقين في وضع حرج فيما يخص الترتيب، إلا أن الأهلي والزمالك قادران على عبور هذه العقبة وبلوغ الدور المقبل من خلال الفوز على فريقي القطن الكاميروني وأهلي طرابلس الليبي.
وأشار نجم الإسماعيلي الأسبق، إلى الإمكانيات الفنية والمهارية للاعبي الأهلي والزمالك تفوق فريقي القطن وأهلي طرابلس، كما أن تاريخ الأهلي والزمالك في البطولات القارية، سيساعدهما على عبور هذه المرحلة بنجاح، والتأهل لدور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.
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