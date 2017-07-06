ترامب: لا أستبعد تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة باحتمالات أن تكون روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية، وفق ما نقلته عنه صحيفة “مترو” البريطانية.

وأوضح الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي إأدرجي دودا، أنه يرجح أن تكون روسيا وربما دول أخرى قد تدخلت في الانتخابات التي فاز بها في نوفمبر الماضي.

وقال: “من الممكن جدا أن تكون روسيا قد تدخلت ولكني أعتقد أن دولا أخرى تدخلت أيضا، لن أحدد أسماء بعينها ولكن الكثيرين تدخلوا بالفعل”.عترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة باحتمالات أن تكون روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية، وفق ما نقلته عنه صحيفة “مترو” البريطانية.

وأوضح الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي إأدرجي دودا، أنه يرجح أن تكون روسيا وربما دول أخرى قد تدخلت في الانتخابات التي فاز بها في نوفمبر الماضي. وقال: “من الممكن جدا أن تكون روسيا قد تدخلت ولكني أعتقد أن دولا أخرى تدخلت أيضا، لن أحدد أسماء بعينها ولكن الكثيرين تدخلوا بالفعل”.