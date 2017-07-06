أعلن مسؤولون في الفلبين، اليوم الخميس، إصابة عشرة أشخاص على الأقل واحتجاز عدد غير معلوم تحت أنقاض أحد المباني جراء الزلزال الذي ضرب وسط البلاد بقوة 5ر6 درجة على مقياس ريختر.

وقال إلمر كوديلا نائب عمدة مدينة “كنانجا” حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية إن السلطات باشرت عمليات الإنقاذ، مضيفا أنه لا معلومات لديه حول عدد المحتجزين داخل المبنى المكون من طابقين ويضم محال تجارية.

كما تسبب الزلزال الذي ضرب منطقة جبلية بمقاطعة ليتة بوسط البلاد في انقطاع التيار الكهربائي بعدد من المناطق بالمقاطعة، وفرار السكان من المنازل جراء الضربة الزلزالية القوية.