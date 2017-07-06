 Moheet on google
الخميس 6 يوليو 2017 01:25 مساءً
روابط سريعة
تقرير: نحو مليون طفل بريطاني يعانون من مشكلات في الصحة العقلية
الأمراض العقلية

تقرير: نحو مليون طفل بريطاني يعانون من مشكلات في الصحة العقلية

2017-07-06 12:54:14

كشف تقرير جديد أن نحو مليون طفل في المملكة المتحدة يعانون من مشكلات في الصحة العقلية.

وحذر التقرير الصادر عن هيئة “تشيلدرنز كوميشنر” المعنية بحقوق الطفل من أزمة في الصحة العقلية للأطفال في المملكة المتحدة حيث يعيش 800 ألف طفل مصابين بأمراض عقلية.

وقال خبراء، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن هذه الأرقام الصادمة ربما تكون قليلة وأن ما خفي كان أعظم، محذرين من أن الاف من الأطفال الآخرين يعانون ضعفا في صحتهم العقلية ولم يتم تحديدهم بعد.

وأشار التقرير الجديد إلى أن نسبة كبيرة من الأطفال الذين يعانون من مشكلات في الصحة العقلية جاؤوا من “أسر ضعيفة”.

ووجد التقرير أن حوالي 670 ألف طفل هم من أسر ضعيفة فيما يعيش أكثر من 15 ألفا منهم مع آباء يتلقون العلاج من إدمان الكحول.

كما أوضح التقرير أن 580 ألف شاب –اي ما يعادل تعداد سكان مدينة مانشستر- يتلقون رعاية اجتماعية من الدولة بسبب عدم الاستقرار في حياتهم الاسرية. فيما أصبح 46 ألف من الشباب أعضاء في التشكيلات العصابية في الشوارع.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3