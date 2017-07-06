تقرير: نحو مليون طفل بريطاني يعانون من مشكلات في الصحة العقلية

كشف تقرير جديد أن نحو مليون طفل في المملكة المتحدة يعانون من مشكلات في الصحة العقلية.

وحذر التقرير الصادر عن هيئة “تشيلدرنز كوميشنر” المعنية بحقوق الطفل من أزمة في الصحة العقلية للأطفال في المملكة المتحدة حيث يعيش 800 ألف طفل مصابين بأمراض عقلية.

وقال خبراء، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن هذه الأرقام الصادمة ربما تكون قليلة وأن ما خفي كان أعظم، محذرين من أن الاف من الأطفال الآخرين يعانون ضعفا في صحتهم العقلية ولم يتم تحديدهم بعد.

وأشار التقرير الجديد إلى أن نسبة كبيرة من الأطفال الذين يعانون من مشكلات في الصحة العقلية جاؤوا من “أسر ضعيفة”.

ووجد التقرير أن حوالي 670 ألف طفل هم من أسر ضعيفة فيما يعيش أكثر من 15 ألفا منهم مع آباء يتلقون العلاج من إدمان الكحول.

كما أوضح التقرير أن 580 ألف شاب –اي ما يعادل تعداد سكان مدينة مانشستر- يتلقون رعاية اجتماعية من الدولة بسبب عدم الاستقرار في حياتهم الاسرية. فيما أصبح 46 ألف من الشباب أعضاء في التشكيلات العصابية في الشوارع.