120 مليون جنيه منحة فرنسية لتطوير الزاوية الحمراء وعزبة خير الله واسطبل عنتر2017-07-06 12:49:51
وقع محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة نيفين جامع، ونائب مدير مكتب الوكالة الفرنسية الفنية بالقاهرة السيدة جانيل لويني اليوم /الخميس/ 4 عقود لتنفيذ مشروعات تطوير منطقتي الزاوية الحمراء وعزبة خيرالله واسطبل عنتر، ضمن “برنامج الارتقاء الحضري والتنمية العمرانية للمناطق غير المخططة، بتكلفة تقدر بنحو 120 مليون جنيه بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، بمنحة متاحة من الاتحاد الأوروبي.
وأكد محافظ القاهرة أن تدشين هذا المشروع يأتي بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، كما يمثل استمرارية للجهود الحثيثة التي تقوم بها المحافظة مع شركاء التنمية من مؤسسات محلية ومؤسسات دولية، لتطوير المناطق العشوائية، ورفع كفاءة المرافق في المناطق المحرومة والفقيرة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بها، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية والتي حددت معالم واضحة لتطوير العشوائيات، تشمل الانتهاء من تطوير المناطق الخطرة فى خلال عامين بنهاية عام 2018 مع انتهاء 11 مشروع إسكان تقوم بها المحافظة تضم حوالي 63 ألف وحدة سكنية، مع العمل بالتوازي على تحسين مستوى الخدمات وتخطيط الأماكن غير المخططة بمبدأ التنمية بالمشاركة.
وقال المحافظ إنه تم تخطيط هذه المشروعات من واقع الاحتياجات الفعلية للسكان من خلال دراسات للوضع الحالي، ونقاشات مع السكان والإدارة المحلية والمتخصصين، وصولاً إلى تحديد هذه المشروعات وأولوياتها، مما سوف يسهم بشكل كبير في تحسين الخدمات ويشعر المواطن بأنه جزء هام من عملية التنمية.
من جانبها أشارت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى أنه سيتم تنفيذ 11 مشروعا بحي الزاوية الحمراء، تشمل تطوير كوبري مشاة عبود، ورفع كفاءة عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، وتطوير شبكات المياه وخطوط البنية التحتية الأساسية بالإضافة إلى إحلال وتجديد كل من سوق طلخا وسويقة عبود وترميم عدد من المدارس.
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