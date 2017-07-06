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الصحة: اصدار ٦٠ الف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة ١٥٢ مليون جنية
خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة‎

الصحة: اصدار ٦٠ الف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة ١٥٢ مليون جنية

2017-07-06 12:40:17
مـحـيـط ـ مــروة رزق

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار60 ألف و 865 قرار علاج على نفقة الدولة خلال الأسبوعين الماضيين بمحافظات الجمهورية، بتكلفة بلغت152مليون و75 ألف .
وأوضح الدكتور عماد كاظم مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة أنه من بين تلك القرارات 15 ألف و 986 قرار علاج لمرضى فيروس سي لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس.
وأضاف أن القرارات تضمنت 41 ألف و126 قرارا لإجراء عمليات جراحة، وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وانف واذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم، كما تم توقيع الكشف الطبي على 264 مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة طالبي الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم توقيع الكشف الطبي على 27 مواطن من طالبي معاش الضمان الاجتماعي من خلال القومسيون الطبي .

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