أكد اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن بيان وزراء الخارجية للدول المقاطعة لقطر أمس جاء “مغلفا بالدبلوماسية ولم يتوافق مع الرغبات الشعبية لدول المقاطعة”، مشيرا إلى أن اجتماع وزراء الخارجية لا يفرض حلولا أو قرارات منجزة، ولكنه استوفى شروطه ارتباطا بدبلوماسية الحوار.

وأعلن العمدة من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم، أنه هناك بعض الأمور لا تطرح في الساحة وتدار في الخفاء ولا يشارك فيها الرأي العام.

وأشار إلى احتمالية أن تستمر “الازمة القطرية” لفترة أطول وقد تسفر عن تدخل الولايات المتحدة ودول كبرى أخرى لاحتواء الأزمة.

جاء هذا تعليقا على اجتماع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين للنظر في الرد القطري حول مطالبهم بعد قطع علاقاتهم مع الدوحة.