وقعت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة 4 عقود لمشروعات تطوير بعض المناطق العشوائية بالمحافظة..وتبلغ التكلفة الاجمالية لهذه العقود 87.500 مليون جنيه يساهم فيها جهاز تنمية المشروعات بمبلغ قدره 83.350 مليون جنيه والباقي مساهمة محلية من المحافظة.

وقال محافظ القاهرة المهندس/ عاطف عبد الحميد أن البدء فى المشروع اليوم يأتي بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة ويعد استمرارا للجهود الحقيقية التى تقوم بها المحافظة مع شركاء التنمية من مؤسسات محلية ومؤسسات دولية هامة فى هذه الشراكة.

واضاف ان محافظة القاهرة تعطى اهتماما بالغا بتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى الخدمات بها وذلك اتساقاً مع خطة الدولة والتى حددت معالم واضحة لتطوير العشوائيات يشمل الانتهاء من تطوير المناطق الخطرة فى خلال عامين ” بنهاية 2018 ” مع العمل بالتوازى على تحسين مستوى الخدمات وتخطيط الأماكن غير المخططة بمبدأ التنمية بالمشاركة.

ومن جانبها قالت نيفين جامع في تصريح لها ان توقيع العقود ي أتى استمرارا لسياسة جهاز تنمية المشروعات في تنفيذ مشروعات تهدف الى تحسين المرافق في المناطق المحرومة والفقيرة بالإضافة الي توفير فرص عمل للشباب. وأوضحت ان هذا التمويل يأتي بمنحة من الاتحاد الأوروبي ومن خلال الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأشارت الى ان هذه العقود تهدف الى تطوير خطوط البني التحتية الرئيسية وترميم وصيانة مدارس ووحدات صحية بالإضافة الى تطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وذلك في منطقتى عزبة خير الله والزاوية الحمراء. . وسوف يقوم بتنفيذ تلك المشروعات المقاولون من القطاع الخاص المحلي تحت إشراف الجهاز والمحافظة وبالتعاون مع شركات المرافق والاجهزة التنفيذية المعنية.

واضافت أن تنفيذ هذه المشروعات سيتم من خلال الاستعانة بأكبر عدد ممكن من العمالة النصف ماهرة أو غير الماهرة بالمناطق المستهدفة بهدف اتاحة المزيد من فرص العمل للأهالي بتلك المناطق بدلا من الاستعانة بالمعدات المعتادة حيث تحقق تلك المشروعات اثناء تنفيذها ما يقرب من 105 ألف يومية عمل بالإضافة إلى فرص العمل الخاصة بالإدارة والصيانة.