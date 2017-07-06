أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يجب ألا يسمح لإيران بتحقيق أهدافها.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي أندجي دودا في وارسو الخميس، “في الوقت الذي ستتحرر فيه الرقة والموصل قريبا من هؤلاء القتلى والمجرمين والسفاحين، ندرك أن سوريا بحاجة إلى إيجاد تسوية سياسية لا تسمح لإيران بطرح أجندتها ولا تسمح بعودة الإرهابيين”.