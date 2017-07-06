أعلن المكتب الإعلامي للقوات الخاصة الليبية رياض الشهيبي، العثور على سيارات مفخخة بمحور الصابري يوم الأربعاء، عقب إعلان تحريره من قبل القوات المسلحة الليبية.

وأوضح الشهيبي، أن العربات المفخخة كانت جاهزة ومعدة للتفجير، لافتًا إلى أنها كانت متواجدة في المواقع التي كانت الجماعات الإرهابية تتحصن بها.

وأشار إلى أن الجماعات الإرهابية كانت تحاول استخدامها لمنع وردع القوات المسلحة من التقدم لتحرير المنطقة، لكن لفضل الله لم يتم استخدامها ضد القوات المسلحة.

وكانت قد عثرت القوات الخاصة هذا اليوم، أحزمة ناسفة بمواقع تمركزات الجماعات الإرهابية في محور الصابري شمال بنغازي، جاهزة للاستخدام وتحوي كمية من مادة “التي أن أن” لإحداث أضرار بكل من يقترب من أي إرهابي كان يرتدي هذا الحزام، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء الليبية.

وقالت الوكالة التي أوردت الخبر، أن القوات المسلحة التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر لاتزال تعمل على تمشيط كامل منطقة الصابري التي استولت عليها من جماعات مسلحة.