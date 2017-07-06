بعد غد.. مصر تستضيف اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية2017-07-06 11:19:43
تستضيف مصر بعد غد السبت اجتماعات الدورة السابعة والأربعين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والتي تعقد برئاسة الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور البروفيسور إبراهيم الدخيري مدير عام المنظمة، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
ويشارك في المجلس في دورته الحالية وزراء الزراعة وممثلو وزارات الزراعة من 8 دول عربية منها: اليمن، ليبيا، الجزائر، العراق، الأردن، وجزر القُمر.
وقال الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة ورئيس المجلس إنه سيتم خلال الاجتماعات استعراض تقارير متابعة سير العمل في تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين 2005 – 2025، فضلا عن مناقشة المرحلة الثانية من الخطة التنفيذية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي 2017 -2021.
وأشار البنا إلى أن جدول أعمال المجلس هذا العام يشمل 26 بندا، أهمها استعراض أوضاع الأمن الغذائي العربي، وسير العمل في الشبكات العربية التابعة للمنظمة، وهي: الشبكة العربية لتربية الأحياء المائية، الشبكة العربية للموارد الوراثية النباتية، والشبكة العربية للموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة، فضلا عن الشبكة العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية، والشبكة العربية للمرأة الريفية والبدوية والساحلية، والشبكة العربية لتربية نحل العسل في المنطقة العربية.
وأوضح وزير الزراعة أنه من المقرر أيضا أن يتم استعراض ما تم إنجازه في الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية، وخطة العمل المشتركة للتنمية الزراعية والأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي.
وأكد البنا أهمية هذه الاجتماعات لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام العربي المشترك في شتى مجالات الزراعة والأمن الغذائي، مقدرا الدور الذي تبذله المنظمة العربية للتنمية الزراعية نحو تنفيذ البرامج والمشروعات التي تحتاجها البلدان العربية أعضائها، بما يساهم في تحقيق تنمية زراعية لشعوبها.
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