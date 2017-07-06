خرج عشرات الآلاف من أهالي مدينة عفرين في محافظة حلب، شمال غربي سوريا، إلى الشوارع للتنديد بما سموه “ممارسات جيش الاحتلال التركي”، وفق ما أظهر تسجيل مصور نشر الأربعاء.

وأكد المشاركون في المظاهرة أنهم يقفون إلى جانب وحدات حماية الشعب الكردية في “وجه الاحتلال التركي وغطرسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.

وقال ناشطون أكراد مشاركون في المظاهرة إن الجيش التركي ومناصروه المتمركزين في مدينة إعزاز ودارة عزة وقلعة سمعان يستعدون لشن هجمات واسعة على مدينة عفرين.

وأضافوا أن قرى بالمدينة تتعرض يوميا لقصف بالقذائف، مما أدى إلى سقوط قتلى وعدد من المصابين، بالإضافة إلى تدمير عدد من المنازل.

ورفع المشاركون في المظاهرة شعارات من قبيل “تحيا مقاومة وحدات حماية الشعب والمرأة”، “عفرين أقوى من إرهابكم”، و”من حقنا الدفاع عن أراضينا”.

ودخل الجيش التركي إلى مناطق حدودية شمالي سوريا في 24 أغسطس 2016، في إطار عملية عسكرية أطلق عليها “درع الفرات”، قال إنها تستهدف تنظيم داعش، إلا أن الأكراد هناك يقولون إن العملية تستهدفهم أيضا.