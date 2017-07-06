لقي شخص مصرعه و أصيب 11 آخرون من بينهم 4 أطفال، في حريق هائل اندلع في عقار بالدائرة ال17 لباريس.

وصرحت المتحدثة باسم قوات الإطفاء الفرنسية بأن حريقا عنيفا شب في شقة بالطابق الثاني لعقار، مما أسفر عن وقوع قتيل و جرحى.

وأضافت المتحدثة أن نحو مئة عنصر من قوات الإطفاء - بينهم خمسة أصيبوا بجروح خفيفة - تدخلوا للسيطرة على الحريق الذي لم يتم التعرف حتى الآن على أسبابه ، قبل أن يمتد لشقق أخرى داخل العقار السكني.