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مصرع شخص وإصابة 11 آخرين إثر حريق عقار سكني بباريس
حريق برج لندن

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين إثر حريق عقار سكني بباريس

2017-07-06 11:13:08
أ ش أ

لقي شخص مصرعه و أصيب 11 آخرون من بينهم 4 أطفال، في حريق هائل اندلع في عقار بالدائرة ال17 لباريس.

وصرحت المتحدثة باسم قوات الإطفاء الفرنسية بأن حريقا عنيفا شب في شقة بالطابق الثاني لعقار، مما أسفر عن وقوع قتيل و جرحى.

وأضافت المتحدثة أن نحو مئة عنصر من قوات الإطفاء - بينهم خمسة أصيبوا بجروح خفيفة - تدخلوا للسيطرة على الحريق الذي لم يتم التعرف حتى الآن على أسبابه ، قبل أن يمتد لشقق أخرى داخل العقار السكني.

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