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روسيا تحذر أذربيجان بسبب سياساتها التمييزية
الخارجية الروسية - وزارة الخارجية الروسية - روسيا

روسيا تحذر أذربيجان بسبب سياساتها التمييزية

2017-07-06 11:08:06
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طالبت وزارة الخارجية الروسية السلطات الأذربيجانية بوقف الممارسات التمييزية، بسبب منع عدد من المواطنين الروس دخول أراضيها.

وقالت الخارجية في بيان: “نستمر بالمطالبة بوقف الممارسات التمييزية الشنيعة، غير اللائقة بعلاقات الصداقة بين البلدين، بالطبع سوف نستخلص العبر من الوضع الراهن”.

يذكر أن أذربيجان كانت ضمن الدول المنضوية في الاتحاد السوفيتي السابق، وانفصلت عنه في التسعينيات، ويبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، ومساحة أراضيها 86.6 ألف كيلومتر مربع، وحجم ناتجها المحلي الإجمالي نحو 100 مليار دولار، وهي تجاور كل من دولة أرمينيا وتركيا وإيران.

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