حث الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، على دعم واسع لإصلاحات اقتصادية جديدة لمساعدة البلاد على التعافي من تقلص الإيرادات بسبب أسعار النفط الضعيفة.

وقال “بوتفليقة” في رسالة في ذكرى استقلال الجزائر: “تواجه بلادنا في المجال الاقتصادي تراجعا كبيرا في مداخيلها الخارجية واختلالا بميزان مدفوعاتها الخارجية مع أنها تحتفظ بسيادتها غير منقوصة في قرارها الاقتصادي والاجتماعي بفضل ما جمعته من احتياطيات الصرف التي بدأت تتناقص”.

وأضاف قائلا: “أجدد ندائي إلى شعبنا الأبي وأدعوه إلى بذل المزيد من الجهود والاضطلاع بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية”.

وتعمل الحكومة على خطة لترشيد الإنفاق الاجتماعي، إذ نجحت في تخفيض الانفاق،لكنها في المراحل الأولى من إصلاح منظومة ضخمة للدعم، ومحاولة تقليص اعتماد البلاد على النفط والغاز بتطوير صناعات خارج قطاع الطاقة.

ويشكل النفط والغاز 60% من ميزانية الجزائر العضو في منظمة “أوبك”.