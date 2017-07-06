رأى العميد خالد عكاشة، مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، أن عملية المقاطعة مع قطر، ومكافحة الدول الداعمة والممولة للإرهاب أزمة لها طابع النفس الطويل، وليست ضربة خاطفة أو أزمة تتعلق بأسابيع أو شهور.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” المذاع على شاشة “on live”، اليوم الخميس، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة ناجح ومهم، وهو عنوان لاجتماع تشاوري تجهيزي تحضيري لتقدير هذه الأزمة التى ستطول، منوهًا بأن قطر دولة من مشروع الشرق الأوسط الكبير، وجزء من المشكلة وليست المشكلة بالكامل، ووزراء الخارجية لم يريدوا حرق أوراقهم مرة واحدة.

وأردف أن هذا الأمر موجع بالنسبة لقطر حتى لو حاولت إظهار الأمر غير ذلك، فهذا الحصار يكبدها خسائر مادية باهظة، متوقعًا أن يكون هناك تسوية على نار هادئة للأزمة نظرًا للعلاقة المتشابكة مع أطراف إقليمية أخري.