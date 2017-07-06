عضو «بيت العائلة» : الإرهاب بذرة زرعت منذ الخمسينيات2017-07-06 11:26:59
أكد القس بطرس عزيز عضو لجنة المتابعة بـ”بيت العائلة”، أن ما يثلج صدور الأقباط على الرغم من الأحداث الإرهابية المؤسفة، هو تعامل الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف مكافحة الإرهاب والتطرف بجدية، مشيرا إلى أن القيادات السياسية تحمي الأقباط كمواطنين مصريين.
وذكر بطرس عزيز من خلال لقاءه ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الخميس، أن ظهور الإرهاب وفكرة التفرقة في مصر “بذرة زرعت منذ خمسينيات القرن الماضي”، مشددا على ضرورة تضافر جهود الشعب بكل أطيافه وإزالة الفكر المتطرف لإحداث اصلاح.
وأشار إلى أن ظهور الشيوخ والقساوسة في الشوارع مع بعضهما البعض تعتبر رسالة قوية لجميع الناس، موضحا أنه هناك صورة مصدرة في السابق دائما لعمل فزاعة بين المسلمين والمسيحيين.
وأعلن الشيخ الدكتور عبد العزيز النجار عضو لجنة الخطاب الديني بـ”بيت العائلة” من خلال اللقاء التلفزيوني، أن جميع المصريين بكل طوائفهم وانتمائتهم “جيناتهم واحدة” وتربطهم أرض واحدة، مشيرا إلى أن بث الفتنة بين أبناء مصر “أمور مستحدثة وجديدة” صنعها أعداء المصريين.
وأوضح النجار من خلال اللقاء التلفزيوني، أنه لا يمكن معرفة الفارق بين المسلمين والمسيحيين في الأماكن العامة في مصر إلا عند التعبد ودخول المسجد والكنيسة أو ارتداء زي الشيوخ والقساوسة، مؤكدا أن موائد الرحمن في رمضان تواجد بها المسلمين والمسيحين بالإضافة إلى وجود موائد أخرى تنظمها الكنائس.
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