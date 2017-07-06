أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن إرهابيين في سوريا يخططون لشن هجمات بالأسلحة الكيماوية لتعقيد الموقف الدولي وتبرير توجيه ضربة عسكرية أمريكية لقواعد النظام في سوريا.

ووفقا لتقرير نشره موقع وكالة “سبوتنيك” الإخبارية الروسية، قالت، زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن “روسيا تأمل في أن تقوم جميع القوى الصحية في المعارضة، التي تسعى للسلام والنظام في سوريا، بشكل بناء بالمشاركة في المفاوضات مع وفد الحكومة السورية”.

وأضافت أن بلادها ترى سير عملية المفاوضات في العاصمة الكازاخية أستانة، ايجابيا عن تحسين الوضع على الأرض واستدامة وقف النار وإنشاء ظروف ضرورية لتسوية الوضع الإنساني وعودة اللاجئين والنازحين، لافتة إلى أن روسيا تساعد على دفع المشاورات السورية في جنيف برعاية الأمم المتحدة.أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن إرهابيين في سوريا يخططون لشن هجمات بالأسلحة الكيماوية لتعقيد الموقف الدولي وتبرير توجيه ضربة عسكرية أمريكية لقواعد النظام في سوريا.

ووفقا لتقرير نشره موقع وكالة “سبوتنيك” الإخبارية الروسية، قالت، زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن “روسيا تأمل في أن تقوم جميع القوى الصحية في المعارضة، التي تسعى للسلام والنظام في سوريا، بشكل بناء بالمشاركة في المفاوضات مع وفد الحكومة السورية”.

وأضافت أن بلادها ترى سير عملية المفاوضات في العاصمة الكازاخية أستانة، ايجابيا عن تحسين الوضع على الأرض واستدامة وقف النار وإنشاء ظروف ضرورية لتسوية الوضع الإنساني وعودة اللاجئين والنازحين، لافتة إلى أن روسيا تساعد على دفع المشاورات السورية في جنيف برعاية الأمم المتحدة.