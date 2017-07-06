كشف الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أنه جار اتخاذ إجراءات الإسناد الخاصة بمشروع إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية بتكلفة 285 مليون جنيه، وذلك بهدف استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية بميناء الإسكندرية والتي أصبحت لا تجد ساحات كافية لاستيعابها والمساعدة على تشغيل المنطقة السياحية للميناء والتي ستتطلب توفير أماكن انتظار كافة لخدمة محطة السفن السياحية والمركز التجاري الموجودين بها طبقًا للمخطط العام لميناء الإسكندرية، لافتا إلى أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 18 شهرا من انتهاء إجراءات الإسناد.

وأضاف خلال تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ 15 ألف متر مربع ويتكون من عدد 4 طوابق بحيث يتم تخصيص عدد 3 طوابق للتخزين الجمركي للسيارات الوارده بالميناء ويتم استخدام الطابق الرابع في التخزين التجاري مضيفا ان طاقة التخزين الجمركي بالجراج (3 طوابق ) تبلغ 162 ألف سيارة سنويا بينما يبلغ عدد السيارات المستوردة بالميناء في الوقت الحالي حوالي 142 ألف سيارة سنويا ومع بداية تشغيل الجراج من الممكن أن تصل إلى 100 ألف سيارة جمركية سنويًا بما يعني أن الجراج سيستوعب حركة التخزين بالكامل بما يتيح الفرصة للشاحنات بالميناء لاستيعاب باقي البضائع بمختلف أنواعها.