أكد وزير الداخلية الفرنسي برنار كولومب، اليوم الخميس، أن أجهزة الأمن نجحت في إحباط سبع هجمات منذ مطلع العام الجاري.

وقال كولومب في مقابلة مع قناة “سي نيوز” الإخبارية الفرنسية إنه انتظارا لإقرار قانون الطوارئ من البرلمان في الخريف، لابد من تمديد حالة الطوارئ بعد إحباط سبع هجمات كان من الممكن أن يسفروا عن الكثير من القتلى.

وذكر كولومب بالرجلين الذين تم اعتقالهما بمارسيليا قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في أبريل حيث كانا يخططان لهجوم على مؤتمر انتخابي، لافتا إلى أن هذه الاعتقالات تمت بفضل حالة الطوارئ، مضيفا :”أردنا رفع الشك عن شخص وهو ما سمح لنا رصد شخص آخر هو من كان يحضر الاعتداء”.

يشار إلى أن البرلمان الفرنسي بدأ بحث مشروع قانون يهدف إلى إدراج بعض التدابير لمكافحة الإرهاب في القانون العام وذلك قبل رفع حالة الطوارئ السارية في فرنسا منذ اعتداءات نوفمبر الإرهابية في 2015.

وكشف وزير الداخلية الفرنسي -أمس- أمام مجلس الشيوخ عن وجود مئة شخص مدرجين على قائمة التطرف لدى أجهزة الأمن وحاصلين على ترخيص سلاح وذلك على غرار الرجل الذي صدم شاحنة للشرطة في جادة الشانزليزيه يوم 19 يونيو.