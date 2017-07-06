 Moheet on google
الخميس 6 يوليو 2017 11:53 صباحاً
روابط سريعة
الحشرات الطائرة تغزو ملاعب بطولة ويمبلدون
تنس

الحشرات الطائرة تغزو ملاعب بطولة ويمبلدون

2017-07-06 10:36:16
أ ش أ

عانى نجوم ونجمات التنس بشكل كبير في الساعات القليلة الماضية من مشكلة مفاجئة خلال مباريات بطولة ويمبلدون بعدما هاجمت الحشرات الطائرة الملاعب في نادي عموم إنجلترا نظرا للارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة والرطوبة العالية.

وذكرت تقارير اعلامية أن الحشرات غزت ملاعب بطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربع الكبرى ” جراند سلام ” مما تسببت في احداث مشاكل كبيرة للاعبين واللاعبات خلال مواجهاتهم.. وبعدما نال الارهاق من الحشرات انتقلت إلى أرضية الملاعب وشكلت غيوما سوداء فوق عشب ويمبلدون الشهير وسط استغرب عشاق الكرة الصفراء وأسف شديد من قبل منظمى البطولة لكون تلك المشكلة لم تكن في الحسبان أبدا وستؤثر بالسلب إذا لم يجدوا لها حلول في مباريات اليوم -الخميس- .

وعبر الجميع عن انزعاجهم الشديد من الحشرات الطائرة بعدما قادتهم للخروج عن تركيزهم خلال المباريات وقادتهم للمعاناة طوال تواجدهم حيث استخدموا مضاربهم لإبعادها.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3