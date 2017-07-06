عانى نجوم ونجمات التنس بشكل كبير في الساعات القليلة الماضية من مشكلة مفاجئة خلال مباريات بطولة ويمبلدون بعدما هاجمت الحشرات الطائرة الملاعب في نادي عموم إنجلترا نظرا للارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة والرطوبة العالية.

وذكرت تقارير اعلامية أن الحشرات غزت ملاعب بطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربع الكبرى ” جراند سلام ” مما تسببت في احداث مشاكل كبيرة للاعبين واللاعبات خلال مواجهاتهم.. وبعدما نال الارهاق من الحشرات انتقلت إلى أرضية الملاعب وشكلت غيوما سوداء فوق عشب ويمبلدون الشهير وسط استغرب عشاق الكرة الصفراء وأسف شديد من قبل منظمى البطولة لكون تلك المشكلة لم تكن في الحسبان أبدا وستؤثر بالسلب إذا لم يجدوا لها حلول في مباريات اليوم -الخميس- .

وعبر الجميع عن انزعاجهم الشديد من الحشرات الطائرة بعدما قادتهم للخروج عن تركيزهم خلال المباريات وقادتهم للمعاناة طوال تواجدهم حيث استخدموا مضاربهم لإبعادها.