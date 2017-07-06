علقت الإعلامية ريهام سعيد، على ردود الفعل الغاضبة التي أثيرت بشأن الصور ومقطع الفيديو الذي تم تداوله للفنانة غادة عبد الرازق، والذي ظهرت فيه أجزاء من جسدها بشكل غير لائق، دون قصد منها، خلال بث مباشر على “إنستجرام”، ثم اعتذارها وبكائها في فيديو أخر، قائلةً: “ليه بتذلوا الناس كده”.

أضافت “ريهام” خلال حلقة الأربعاء، من برنامج “صبايا الخير” الذي تقدمه عبر قناة “النهار”، أن هناك وجه مقارنة بين أزمتها الشهيرة مع “فتاة المول” وأزمة فيديو غادة عبد الرازق، قائلةً: “لما حصلتي أزمة فتاة المول.. وأنا كنت على حق جدا جدا ومظلومة جدا، وكانت مؤامرة أطرافها ناس غراب جدا منهم راقصة شهيرة، محدش وقف جنبي خالص، بالعكس كل الإعلاميين طلعوا قطعوا فيها بما فيهم اللي هنا في القناة، ملقتش حد خالص غير مامتي، وبعض الفانز بتوعي طبعا”.

تابعت أن كل الممثلين والممثلات بما فيهم “غادة” هاجموها بعد هذه الأزمة و”قطعوا فيها”، مشيرةً إلى أنها عندما عرضت صور “فتاة المول” في البرنامج “قالك فين الستر”، لكن عندما ظهرت غادة عبد الرازق في فيديو وواضح أنها بحالة غير طبيعية “مسكوها قطعوا فيها” على حد تعبيرها، موضحةً أنها منذ أزمتها مع فتاة المول أخذت عهدًا على نفسها بأن تساعد كل من يقع في أزمة كبيرة كهذه.

في نفس السياق، انتقدت ريهام هجوم العديد من الإعلاميين ضد غادة وكذلك طريقة دفاع البعض عنها، قائلةً: “طلع إعلاميين قالك غادة غلطت بس إحنا يعني ما نقطعش فيها، لأ.. هي فنانة كبيرة ومش محتاجاني ادافع عنها.. ليه تذلوا الواحد كده، فيديو الاعتذار ده ذل.. والله العظيم عيطتني، اما تطلع فنانة كبيرة كده وتقول أسفه على حاجة زي دي.. أنا المفروض ابقا زعلانة منها على تصرفها في أزمتي، بس انا مش زعلانة”.

ووصفت مقدمة “صبايا الخير، غادة عبد الرازق بأنها أفضل ممثلة في مصر والوطن العربي، لافتةً إلى أنها عندما شاهدت الفيديو الأول سألها فريق عمل برنامجها إن كانت غادة عبد الرازق في حالة سكر، فنفت ذلك وأكدت لهم أنها تحت تأثير المهدئات، موضحةً أن غادة وغيرها من الفنانات الكبار ارتدين فساتين “عريانة” في مهرجانات وأفلام كثيرة، أكثر من قميص النوم الذي ارتدته غادة في الفيديو، لكن أحدا لم يتكلم عنهم بهذا الشكل، مضيفةً: “كارثة أنك تاخد مهدئات فتغيب عن الوعي وتنام فتصحي تلاقي نفسك عملت مصيبة”.