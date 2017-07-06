أكدت شركة “أورال فاجون زافود” الروسية التي تنتج الدبابات أن الكويت قد تصبح أول دولة أجنبية تحصل على دبابات “تي-90إس إم”، حيث قال صانع الدبابات في بيان حول تصدير منتجاته إنه أكمل العمل تمهيدا لتوقيع صفقة بيع 146 دبابة من طراز “تي-90إس إم”، وهو أحدث طراز من الدبابات، إلى الكويت. وإذا تم توقيع الصفقة فسوف تملك دولة الكويت أقوى أسطول من الدبابات الحديثة في الشرق الأوسط.

كما ورد ذكر دولتين عربيتين أخريين في ما أعلنه صانع الدبابات الروسية، حيث كشف البيان الذي أصدرته شركة “أورال فاجون زافود” أنه تجري مباحثات إنشاء مصنع لتجميع دبابات “تي-90إس/إس كا” في مصر، وأن الجزائر التي تعد أهم مشتر لدبابات “تي-90إس”، تنوي إنشاء مصنع لتصليح وتحديث دبابات “تي-90إس”.