فنانون: انتشار التصنيف العمري على المسلسلات أمر صحي وضروري2017-07-06 10:31:44
لاقت فكرة التصنيف العمري وانتشارها على شارات مسلسلات رمضان المنقضي إعجاب عدد من الفنانين والنقاد ، واعتبروها أمرا صحيا ومفيدا للغاية ووجودها ضروري.
ويرى الفنان عمرو يوسف أن كل مسلسل يناسب فئة عمرية معينة ولا بد من التوضيح والتنويه عن ذلك الأمر وخاصة أننا نكون ضيوفاً على الأسرة في منازلهم وعلينا احترام وجود شرائح عمرية مختلفة في العمل، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
وأضاف أن هذا الأمر أفضل بكثير من التعرض للأعمال بالحذف والتعديلات على السيناريو والدخول في مشاكل مع الرقابة.
وأيد الفنان أسر ياسين التصنيف العمري على مسلسله ” 30 يوم” الذي عرض في رمضان الماضي ، قائلا “هذا الأمر متحضر جدا وأنا مع التصنيف العمري طالما في مصلحة المشاهد”.
وأشار إلى أنه خلال مشاهدته لبعض القنوات الأجنبية هناك مشاهد لا تصلح لأبنائه أن يشاهدوها سواء دموية أو أكشن زائد فإذا جاء هذا التحذير من البداية بأن هذا العمل يحتوي علي هذه المشاهد تصبح الاسرة على استعداد لذلك.. موضحا أنه ضد مشاهدة الاطفال لأعمال فنية مليئة بالأكشن .
وأكد آسر ياسين أن استيعاب الجمهور لهذا المفهوم سيستغرق وقتا.
من جانبه يقول الناقد نبيل الجوهري إن هذه الخطوة جيدة جدا لوقف حالة الانفلات في المسلسلات والحد من الاعمال الرديئة والمبتذلة التي تنتهك الذوق المصري وفيها تشجيع لإنتاج أعمال جيدة تعود بنا إلى زمن المسلسلات الجميلة التي تهتم بالقيم المصرية وتعالج قضايا مهمة للأسرة المصرية بعيدا عن الرقص والعري .
وطالب بأن يكون التنصيف العمري علي كل المسلسلات بغض النظر عن وجود مشاهد خارجة مثل الاعمال التي تكون أفكارها مختلفة وغريبة علي المجتمع وبالتالي يكون الاختيار من حق المشاهد.
وكانت الرقابة العامة على المصنفات الفنية قد التزمت بوضع التصنيف العمري الملائم لدراما رمضان المنتهي،إسوة بما هو متبع مع تصاريح عرض أفلام السينما، كما تم إلزام القنوات الفضائيّة، بتوضيح التصنيف العمريّ قبل بدء عرض حلقات كل عمل.
وطبقا لقرار الرقابة، فقد تم تصنيف سبعة أعمال فنية للكبار فقط هي “خلصانة بشياكة” لأحمد مكي، و”هذا المساء” لإياد نصار، و”طاقة نور” لهاني سلامة ، و“30 يوم” لباسل خياط، وآسر ياسين، و”الحالة ج” لحورية فرغلي وأحمد زاهر، و”لمعي القط” لمحمد عادل إمام، و”وضع أمني” لعمرو سعد.
وتم وضع تحذير على ثلاثة أعمال أخرى، لخطورتها على الأطفال أقل من 12 عاما وهي “ريح المدام”، و”عشم إبليس” لعمرو يوسف و”لا تطفئ الشمس” لميرفت أمين، وتمت إجازة بقية مسلسلات رمضان للعرض العام، على أن يتم التنويه قبل كل حلقة في حال وجود مشاهد خادشة للحياء، أوألفاظ مسيئة للذوق العام، أو معارك دموية.
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