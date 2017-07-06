بالصور.. الرئيس البولندي يستقبل ترامب في وارسو2017-07-06 10:33:16
استقبل الرئيس البولندي اندجى دودا ، اليوم الخميس نظيره الأمريكى دونالد ترامب بوارسو. بحسب صور نشرتها وكالة” رويترز” للأنباء.
وقد بدأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب جولة أوروبية مهمة يواجه خلالها اجتماعاً صعباً لمجموعة العشرين وعداء من حلفاء بلاده التقليديين، ويستهلها بخطاب يلقيه الخميس أمام آلاف الأشخاص فى ساحة بوارسو يعرض فيه رؤيته للعلاقات مع أوروبا.
وهبطت طائرة الرئاسة “ايرفورس وان” فى وارسو فى وقت متأخر ليل الأربعاء ليبدأ الرئيس جولته الخارجية الثانية بعد تلك التى قام بها فى مايو كشفت عن انعدام كبير فى الثقة بين الجانبين.
وتبدأ الجولة التى ستستمر أربعة أيام فى وارسو حيث سيلقى ترامب خطابا تعتبره أوساطه المحطة الأبرز فى زيارته إلى بولندا، قبل أن يتوجه إلى هامبورج بشمال ألمانيا للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين وهى الأولى التى يحضرها وستناقش خلالها عدة قضايا شائكة بينها الخلاف بين أمريكا وأوروبا والعلاقات التى تتزايد صعوبة مع الصين.
وترافق ترامب زوجته ميلانيا وكذلك ابنته ايفانكا إلى جانب زوجها جاريد كوشنر.
ويخيم على الجولة التجربة التى أجرتها كوريا الشمالية على صاروخ عابر للقارات يمكن تزويده برأس نووية وقادر على الوصول إلى ألاسكا.
وكان ترامب تعهد سابقا أنه لن يسمح لكوريا الشمالية بامتلاك مثل هذا الصاروخ، وسينتظر حلفاء ترامب وخصومه على حد سواء ليروا ما إذا كانت تهديده ستتحول إلى أفعال أم لا.
وبعد أن دعا الصين مرارا الى تشديد ضغوطها على حليفتها بيونج يانج، سيعقد ترامب لقاء ينتظر أن يكون صعبا مع الرئيس الصينى شى جين بينج فى هامبورج لتحديد الخطوات المقبلة.
والأربعاء كتب ترامب فى تغريدة أن “التجارة بين الصين وكوريا الشمالية ازدادت بمعدل يصل إلى 40 فى المائة فى الفصل الأول من العام. ذلك يدل على أن الصين لا تعمل معنا، ولكن كان علينا أن نجرب”.
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