أعلن تامر وجيه رئيس الشركة المستضيفة للأسطورة البرازيلية رونالدينيو، أن نجم برشلونة السابق سيقوم اليوم بافتتاح مؤسسته الخيرية للعلاج المجانى لغير القادرين اليوم فى مؤتمر كبير فى الساحل الشمالى.

وشدد وجيه على أنه من المقرر بعد إعلان افتتاح المؤسسة الخيرية أن يتواجد رونالدينيو فى مباراة خيرية مع مجموعة من الأطفال الصغار.

وحضر النجم البرازيلى حضر إلى القاهرة مساء أول أمس وقام بمجموعة من الجولات السياحية لأبرز المعالم المصرية والتى كانت على رأسها زارته للأهرامات.